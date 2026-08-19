سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 3.20872 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.066% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.321% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 3.21905 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 3.20797 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.059%.