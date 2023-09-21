كونا كرواتية إلى يوان صيني

تحويل HRK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
١٬٠٣٧٫٩٤ cny

1.00000 HRK = 1.03794 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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HRK إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.064788.53261.438731.663590.964318.3209
1GBP1.1520111.22655101.9911.657441.916481.1108821.106
1USD0.939250.815295183.15261.35131.56250.9057517.2076
1INR0.01129530.00980480.012026110.01625080.01879080.01089260.20694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Chinese Yuan RMB
1 HRK1.03794 CNY
5 HRK5.18970 CNY
10 HRK10.37940 CNY
20 HRK20.75880 CNY
50 HRK51.89700 CNY
100 HRK103.79400 CNY
250 HRK259.48500 CNY
500 HRK518.97000 CNY
1000 HRK1037.94000 CNY
2000 HRK2075.88000 CNY
5000 HRK5189.70000 CNY
10000 HRK10379.40000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Croatian Kuna
1 CNY0.96344 HRK
5 CNY4.81722 HRK
10 CNY9.63444 HRK
20 CNY19.26888 HRK
50 CNY48.17220 HRK
100 CNY96.34440 HRK
250 CNY240.86100 HRK
500 CNY481.72200 HRK
1000 CNY963.44400 HRK
2000 CNY1926.88800 HRK
5000 CNY4817.22000 HRK
10000 CNY9634.44000 HRK