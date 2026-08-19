سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.213704 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.328% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.193% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.213704 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.212938 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.159%.