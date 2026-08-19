سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الليف البلغاري

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الليف البلغاري حاليًا 0.259584 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.002% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.000% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الليف البلغاري بين أعلى مستوى 0.259591 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.259577 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.004%.