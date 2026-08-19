سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.259583 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.001% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.000% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.25959 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.259573 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.004%.