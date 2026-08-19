سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى رييلس الكمبودية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى رييلس الكمبودية حاليًا 515.737 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.010% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى رييلس الكمبودية بين أعلى مستوى 515.832 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 514.76 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.149%.