Hong Kong dolarından Kamboçya rieline Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Kamboçya rieline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Kamboçya rieline (KHR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - KHR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Kamboçya rieli döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Kamboçya rieline döviz kuru şu anda 526,083, dünden bu yana %0.058 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.050 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Kamboçya rieline döviz kuru en yüksek değeri 526,476 (25-07-2024) ile en düşük değeri 525,706 (26-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.095 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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