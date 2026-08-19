سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 16.5112 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.246% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 16.5223 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 16.4656 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.220%.