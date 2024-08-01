Hong Kong dolarından Kenya şilinine Geçmiş Döviz Kurları
Hong Kong dolarından Kenya şilinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hong Kong dolarından (HKD) Kenya şilinine (KES) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, HKD - KES için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Hong Kong doları → Kenya şilini döviz kuru geçmişi
Bugünün Hong Kong doları Kenya şilinine döviz kuru şu anda 16,515, dünden bu yana %-0.511 değerinde değişti. Hong Kong doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-3.092 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hong Kong doları Kenya şilinine döviz kuru en yüksek değeri 17,045 (25-07-2024) ile en düşük değeri 16,496 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.903 düşüş ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hong Kong dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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