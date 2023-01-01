سيدي غاني إلى روبية سريلانكي

تحويل GHS إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
28902.80 lkr

1.00000 GHS = 28.90280 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:53 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GHS إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0637588.37331.437391.661720.962618.2026
1GBP1.1532711.22685101.9231.657781.91651.1101420.9935
1USD0.940050.815096183.07711.351251.562130.904917.1117
1INR0.01131560.009811310.01203710.0162650.01880340.01089230.205974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

GHS إلى USD

GHS إلى CAD

GHS إلى EUR

GHS إلى ZAR

GHS إلى GBP

GHS إلى SGD

GHS إلى AUD

GHS إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / روبية سريلانكية
1 GHS28.90280 LKR
5 GHS144.51400 LKR
10 GHS289.02800 LKR
20 GHS578.05600 LKR
50 GHS1445.14000 LKR
100 GHS2890.28000 LKR
250 GHS7225.70000 LKR
500 GHS14451.40000 LKR
1000 GHS28902.80000 LKR
2000 GHS57805.60000 LKR
5000 GHS144514.00000 LKR
10000 GHS289028.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Ghanaian Cedi
1 LKR0.03460 GHS
5 LKR0.17299 GHS
10 LKR0.34599 GHS
20 LKR0.69198 GHS
50 LKR1.72994 GHS
100 LKR3.45988 GHS
250 LKR8.64970 GHS
500 LKR17.29940 GHS
1000 LKR34.59880 GHS
2000 LKR69.19760 GHS
5000 LKR172.99400 GHS
10000 LKR345.98800 GHS