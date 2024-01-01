Gana sedisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile GHS → LKR çevirin

1.000 ghs
25.720,40 lkr

1.00000 GHS = 25.72040 LKR

03:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.354250.9321519.05860.795831.347751.5416682.997
1 CAD0.73841610.68833914.07320.5876540.99521.1383961.2863
1 EUR1.072751.45277120.44510.8537351.44581.6538289.035
1 ZAR0.05246990.07105720.048911410.0417570.07071610.08089074.35483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gana sedisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gana sedisi için en iyi döviz çiftleri

GHS → USD

GHS → CAD

GHS → EUR

GHS → ZAR

GHS → GBP

GHS → SGD

GHS → AUD

GHS → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gana Sedisi / Sri Lanka Rupisi
1 GHS25.72040 LKR
5 GHS128.60200 LKR
10 GHS257.20400 LKR
20 GHS514.40800 LKR
50 GHS1286.02000 LKR
100 GHS2572.04000 LKR
250 GHS6430.10000 LKR
500 GHS12860.20000 LKR
1000 GHS25720.40000 LKR
2000 GHS51440.80000 LKR
5000 GHS128602.00000 LKR
10000 GHS257204.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gana Sedisi
1 LKR0.03888 GHS
5 LKR0.19440 GHS
10 LKR0.38880 GHS
20 LKR0.77759 GHS
50 LKR1.94399 GHS
100 LKR3.88797 GHS
250 LKR9.71992 GHS
500 LKR19.43985 GHS
1000 LKR38.87970 GHS
2000 LKR77.75940 GHS
5000 LKR194.39850 GHS
10000 LKR388.79700 GHS