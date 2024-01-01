250 Sri Lanka rupisinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile LKR → GHS çevirin

250 lkr
12,31 ghs

1,000Sr LKR = 0,04924GH¢ GHS

06:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 LKR → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04920,0492
Düşük0,04810,0450
Ortalama0,04860,0472
Değişim2.41%9.34%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LKR → GHS istatistikleri

LKR → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0492, en düşük 0,0481 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0486 oldu. LKR → GHS kurundaki değişiklik 2.41 değerindeydi.

LKR → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0492, en düşük 0,0450 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0472 oldu. LKR → GHS kurundaki değişiklik 9.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7111,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6071,1090,6690,9672,659
1 GBP1,2841,7741107,5221,9671,1861,7164,718
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Gana Sedisi
1 LKR0,04924 GHS
5 LKR0,24620 GHS
10 LKR0,49240 GHS
20 LKR0,98480 GHS
50 LKR2,46201 GHS
100 LKR4,92402 GHS
250 LKR12,31005 GHS
500 LKR24,62010 GHS
1000 LKR49,24020 GHS
2000 LKR98,48040 GHS
5000 LKR246,20100 GHS
10000 LKR492,40200 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Sri Lanka Rupisi
1 GHS20,30860 LKR
5 GHS101,54300 LKR
10 GHS203,08600 LKR
20 GHS406,17200 LKR
50 GHS1.015,43000 LKR
100 GHS2.030,86000 LKR
250 GHS5.077,15000 LKR
500 GHS10.154,30000 LKR
1000 GHS20.308,60000 LKR
2000 GHS40.617,20000 LKR
5000 GHS101.543,00000 LKR
10000 GHS203.086,00000 LKR