سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 1.04568 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.626% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 3.303% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 1.06639 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.00347 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.120%.