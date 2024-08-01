Gana sedisinden Bolivya bolivyanosuna Geçmiş Döviz Kurları
Gana sedisinden Bolivya bolivyanosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gana sedisinden (GHS) Bolivya bolivyanosuna (BOB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GHS - BOB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Gana sedisi → Bolivya bolivyanosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Gana sedisi Bolivya bolivyanosuna döviz kuru şu anda 0,464, dünden bu yana %-0.371 değerinde değişti. Gana sedisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.836 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gana sedisi Bolivya bolivyanosuna döviz kuru en yüksek değeri 0,469 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,463 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.544 artış ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gana sedisinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GHS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GHS → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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