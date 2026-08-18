سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى Zmw حاليًا 8.46801 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.555% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.072% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 8.54275 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 8.42706 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.532%.