سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 7.32522 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.348% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.239% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 7.32923 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 7.24955 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.397%.