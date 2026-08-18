سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 11791.4 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.004% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.088% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 11828.9 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 11697.5 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.