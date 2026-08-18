سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 1.05566 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.108% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -1.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 1.06636 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 1.04409 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.409%.