سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 4.13725 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.186% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.120% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 4.15834 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 4.12285 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.