سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 14.9121 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.251% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.211% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 14.9481 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 14.8304 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.362%.