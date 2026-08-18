سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى بدولارات سورينام حاليًا 17.0185 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.155% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.057% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 17.0631 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 16.9246 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.556%.