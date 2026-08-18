سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 10864.3 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.232% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.300% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 10874.1 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 10799.1 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.