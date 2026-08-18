سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 6.42711 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.309% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.674% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 6.59855 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 6.17876 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.951%.