سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الريال القطري حاليًا 1.64205 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.111% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.062% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 1.64551 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.63608 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.