سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 28.7838 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.340% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.066% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 28.8631 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 28.6171 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.726%.