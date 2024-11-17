Fiji dolarından Mozambik metikaline Geçmiş Döviz Kurları
Fiji dolarından Mozambik metikaline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Fiji dolarından (FJD) Mozambik metikaline (MZN) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, FJD - MZN için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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FJD → MZN çevrim grafiği
1 FJD = 28,04230 MZN
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Fiji doları → Mozambik metikali döviz kuru geçmişi
Bugünün Fiji doları Mozambik metikaline döviz kuru şu anda 28,042, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Fiji doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.221 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Fiji doları Mozambik metikaline döviz kuru en yüksek değeri 28,389 (10-11-2024) ile en düşük değeri 27,770 (13-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.695 düşüş ile 10-11-2024 günü gerçekleşti.
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Fiji dolarından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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