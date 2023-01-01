دولار فيجي إلى روبية سريلانكي
تحويل FJD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار فيجي إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Fijian dollar
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار فيجي / روبية سريلانكية
|1 FJD
|143.06900 LKR
|5 FJD
|715.34500 LKR
|10 FJD
|1430.69000 LKR
|20 FJD
|2861.38000 LKR
|50 FJD
|7153.45000 LKR
|100 FJD
|14306.90000 LKR
|250 FJD
|35767.25000 LKR
|500 FJD
|71534.50000 LKR
|1000 FJD
|143069.00000 LKR
|2000 FJD
|286138.00000 LKR
|5000 FJD
|715345.00000 LKR
|10000 FJD
|1430690.00000 LKR