دولار فيجي إلى روبية سريلانكي

تحويل FJD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٤٣٬٠٦٩ lkr

1.00000 FJD = 143.06900 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:54 UTC
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FJD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.06588.41931.438231.662370.9650518.1966
1GBP1.15511.23102.1181.661051.919931.1146321.0158
1USD0.9390.813008183.02281.350451.560910.906217.086
1INR0.01130980.009792590.012044910.0162660.0188010.01091510.205799

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

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FJD إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / روبية سريلانكية
1 FJD143.06900 LKR
5 FJD715.34500 LKR
10 FJD1430.69000 LKR
20 FJD2861.38000 LKR
50 FJD7153.45000 LKR
100 FJD14306.90000 LKR
250 FJD35767.25000 LKR
500 FJD71534.50000 LKR
1000 FJD143069.00000 LKR
2000 FJD286138.00000 LKR
5000 FJD715345.00000 LKR
10000 FJD1430690.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار فيجي
1 LKR0.00699 FJD
5 LKR0.03495 FJD
10 LKR0.06990 FJD
20 LKR0.13979 FJD
50 LKR0.34948 FJD
100 LKR0.69897 FJD
250 LKR1.74741 FJD
500 LKR3.49483 FJD
1000 LKR6.98965 FJD
2000 LKR13.97930 FJD
5000 LKR34.94825 FJD
10000 LKR69.89650 FJD