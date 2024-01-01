Фиджийские доллары в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте FJD в LKR по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = Sr130,6 LKR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса FJD к LKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 FJD в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий131,1960138,5580
Низкий128,5700128,5700
В среднем129,9193133,0250
Изменение0.15%-1.10%
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Соотношение 1 FJD к LKR

За последние 30 дней максимальный курс FJD к LKR составил 131,1960, а минимальный — 128,5700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 129,9193. Изменение курса FJD к LKR в процентном соотношении составило 0.15.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к LKR составил 138,5580, а минимальный — 128,5700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 133,0250. Изменение курса FJD к LKR в процентном соотношении составило -1.10.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 FJD130,63400 LKR
5 FJD653,17000 LKR
10 FJD1 306,34000 LKR
20 FJD2 612,68000 LKR
50 FJD6 531,70000 LKR
100 FJD13 063,40000 LKR
250 FJD32 658,50000 LKR
500 FJD65 317,00000 LKR
1000 FJD130 634,00000 LKR
2000 FJD261 268,00000 LKR
5000 FJD653 170,00000 LKR
10000 FJD1 306 340,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Фиджийский доллар
1 LKR0,00765 FJD
5 LKR0,03827 FJD
10 LKR0,07655 FJD
20 LKR0,15310 FJD
50 LKR0,38275 FJD
100 LKR0,76550 FJD
250 LKR1,91374 FJD
500 LKR3,82749 FJD
1000 LKR7,65498 FJD
2000 LKR15,30996 FJD
5000 LKR38,27490 FJD
10000 LKR76,54980 FJD