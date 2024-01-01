Fiji dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile FJD → LKR çevirin

1.000 fjd
137.364 lkr

1.00000 FJD = 137.36400 LKR

02:37 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD119.07431.54190.93191.3474583.03710.7957031.3543
1 ZAR0.052426710.08083660.04885520.07064224.353350.0417160.0710013
1 AUD0.6485512.370610.6043710.87388953.85370.5160530.878331
1 EUR1.073120.46861.6546111.4459589.10710.853861.4533

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Sri Lanka Rupisi
1 FJD137.36400 LKR
5 FJD686.82000 LKR
10 FJD1373.64000 LKR
20 FJD2747.28000 LKR
50 FJD6868.20000 LKR
100 FJD13736.40000 LKR
250 FJD34341.00000 LKR
500 FJD68682.00000 LKR
1000 FJD137364.00000 LKR
2000 FJD274728.00000 LKR
5000 FJD686820.00000 LKR
10000 FJD1373640.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Fiji Doları
1 LKR0.00728 FJD
5 LKR0.03640 FJD
10 LKR0.07280 FJD
20 LKR0.14560 FJD
50 LKR0.36400 FJD
100 LKR0.72799 FJD
250 LKR1.81998 FJD
500 LKR3.63996 FJD
1000 LKR7.27992 FJD
2000 LKR14.55984 FJD
5000 LKR36.39960 FJD
10000 LKR72.79920 FJD