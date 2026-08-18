سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الين الياباني حاليًا 71.8941 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.262% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.144% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 71.978 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 71.3597 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.316%.