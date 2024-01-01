История обменного курса фиджийский доллар–японские иены

Обменный курс фиджийских доллара/японские иены сейчас составляет 68,172, отражая изменение в размере -0.029% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.885% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/японские иены колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 68,579, и минимумом, равным 66,829, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.933%.