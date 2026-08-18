سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 8051.79 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.398% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.169% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 8056.24 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 7985.45 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.266%.