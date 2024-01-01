История обменного курса фиджийский доллар–индонезийские рупии

Обменный курс фиджийских доллара/индонезийские рупии сейчас составляет 6 999,010, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.788% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 7 026,940, и минимумом, равным 6 916,800, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.775%.