سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 58.9126 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.181% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.017% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 58.9957 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 58.6538 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.327%.