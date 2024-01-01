История обменного курса фиджийский доллар–гаитянские гурды

Обменный курс фиджийских доллара/гаитянские гурды сейчас составляет 58,536, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.206% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 58,553, и минимумом, равным 57,609, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.668%.