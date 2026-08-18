سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الجنيه الإسترليني
هل تبحث عن أسعار صرف FJD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Fijian dollar السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Fijian dollar عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف Fijian dollar إلى إلى الجنيه الإسترليني
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 FJD إلى GBP
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.3332
|الأدنى
|0.3318
|المتوسط
|0.3325
|التغيير
|-0.08%
يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الجنيه الإسترليني حاليًا 0.332595 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.244% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.281% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الجنيه الإسترليني بين أعلى مستوى 0.334248 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.331329 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.308%.
FJD إلى GBP مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert Fijian dollar to جنيه إسترليني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر FJD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر GBP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert Fijian dollar to جنيه إسترليني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر FJD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر GBP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.