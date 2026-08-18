سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 43.1013 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.192% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.190% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 43.1572 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 42.834 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.