История обменного курса фиджийский доллар–бутанские нгултрумы

Обменный курс фиджийских доллара/бутанские нгултрумы сейчас составляет 37,694, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.475% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 37,696, и минимумом, равным 36,996, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.677%.