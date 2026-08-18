سجل أسعار الصرف من Fijian dollar إلى إلى الدولار البربادي

يبلغ سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدولار البربادي حاليًا 0.9009 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.111% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Fijian dollar مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.067% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Fijian dollar إلى إلى الدولار البربادي بين أعلى مستوى 0.9028 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.8978 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.322%.