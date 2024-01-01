斐濟元兌巴巴多斯元匯率歷史紀錄

今日，斐濟元兌巴巴多斯元的匯率目前為0.879，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，斐濟元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.281%。

在過去一星期，斐濟元兌巴巴多斯元的匯率波動，在22-07-2024高見0.891，並在23-07-2024低見0.879。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.820%。