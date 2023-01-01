بير إثيوبي إلى روبية موريشية

تحويل ETB إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٨٠٧٫٣٥ mur

1.00000 ETB = 0.80735 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:38 UTC
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ETB إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065488.45631.438981.663520.9642518.2088
1GBP1.1543311.2298102.1061.661031.920211.1130721.0185
1USD0.938550.81314183.02641.350651.56140.9050517.091
1INR0.0113050.009793760.012044410.01626770.01880610.01090070.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Mauritian Rupee
1 ETB0.80735 MUR
5 ETB4.03677 MUR
10 ETB8.07354 MUR
20 ETB16.14708 MUR
50 ETB40.36770 MUR
100 ETB80.73540 MUR
250 ETB201.83850 MUR
500 ETB403.67700 MUR
1000 ETB807.35400 MUR
2000 ETB1614.70800 MUR
5000 ETB4036.77000 MUR
10000 ETB8073.54000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / البر الإثيوبي
1 MUR1.23861 ETB
5 MUR6.19305 ETB
10 MUR12.38610 ETB
20 MUR24.77220 ETB
50 MUR61.93050 ETB
100 MUR123.86100 ETB
250 MUR309.65250 ETB
500 MUR619.30500 ETB
1000 MUR1238.61000 ETB
2000 MUR2477.22000 ETB
5000 MUR6193.05000 ETB
10000 MUR12386.10000 ETB