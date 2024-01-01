Etiyopya birrinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile ETB → MUR çevirin

1.000 etb
818,09 mur

1.00000 ETB = 0.81809 MUR

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539551.0727589.0891.453631.655730.9499918.3467
1 GBP1.1710211.25625104.3281.702281.938961.1124621.485
1 USD0.932150.79602183.04731.355051.543450.8855517.1025
1 INR0.01122470.009585140.012041310.01631660.01858520.01066320.205937

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Etiyopya birrinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Mauritius Rupisi
1 ETB0.81809 MUR
5 ETB4.09047 MUR
10 ETB8.18094 MUR
20 ETB16.36188 MUR
50 ETB40.90470 MUR
100 ETB81.80940 MUR
250 ETB204.52350 MUR
500 ETB409.04700 MUR
1000 ETB818.09400 MUR
2000 ETB1636.18800 MUR
5000 ETB4090.47000 MUR
10000 ETB8180.94000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Etiyopya Birri
1 MUR1.22235 ETB
5 MUR6.11175 ETB
10 MUR12.22350 ETB
20 MUR24.44700 ETB
50 MUR61.11750 ETB
100 MUR122.23500 ETB
250 MUR305.58750 ETB
500 MUR611.17500 ETB
1000 MUR1222.35000 ETB
2000 MUR2444.70000 ETB
5000 MUR6111.75000 ETB
10000 MUR12223.50000 ETB