Эфиопские быры в маврикийские рупии

Сконвертируйте ETB в MUR по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = ₨0,3799 MUR

Среднерыночный курс в 21:00
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График изменения обменного курса ETB к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 ETB в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,39550,4489
Низкий0,37810,3781
В среднем0,38580,4001
Изменение-2.53%-15.37%
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Соотношение 1 ETB к MUR

За последние 30 дней максимальный курс ETB к MUR составил 0,3955, а минимальный — 0,3781. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3858. Изменение курса ETB к MUR в процентном соотношении составило -2.53.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к MUR составил 0,4489, а минимальный — 0,3781. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4001. Изменение курса ETB к MUR в процентном соотношении составило -15.37.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ETB в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

ETB в USD

ETB в EUR

ETB в GBP

ETB в INR

ETB в JPY

ETB в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Маврикийская рупия
1 ETB0,37991 MUR
5 ETB1,89955 MUR
10 ETB3,79910 MUR
20 ETB7,59820 MUR
50 ETB18,99550 MUR
100 ETB37,99100 MUR
250 ETB94,97750 MUR
500 ETB189,95500 MUR
1000 ETB379,91000 MUR
2000 ETB759,82000 MUR
5000 ETB1 899,55000 MUR
10000 ETB3 799,10000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Эфиопский быр
1 MUR2,63220 ETB
5 MUR13,16100 ETB
10 MUR26,32200 ETB
20 MUR52,64400 ETB
50 MUR131,61000 ETB
100 MUR263,22000 ETB
250 MUR658,05000 ETB
500 MUR1 316,10000 ETB
1000 MUR2 632,20000 ETB
2000 MUR5 264,40000 ETB
5000 MUR13 161,00000 ETB
10000 MUR26 322,00000 ETB