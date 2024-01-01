500 Etiyopya birrinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile ETB → MUR çevirin

1,000Br ETB = 0,3870₨ MUR

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 ETB → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39550,4305
Düşük0,37810,3781
Ortalama0,38440,3960
Değişim-1.39%-8.82%
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1 ETB → MUR istatistikleri

ETB → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3955, en düşük 0,3781 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3844 oldu. ETB → MUR kurundaki değişiklik -1.39 değerindeydi.

ETB → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4305, en düşük 0,3781 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3960 oldu. ETB → MUR kurundaki değişiklik -8.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Mauritius Rupisi
1 ETB0,38702 MUR
5 ETB1,93509 MUR
10 ETB3,87017 MUR
20 ETB7,74034 MUR
50 ETB19,35085 MUR
100 ETB38,70170 MUR
250 ETB96,75425 MUR
500 ETB193,50850 MUR
1000 ETB387,01700 MUR
2000 ETB774,03400 MUR
5000 ETB1.935,08500 MUR
10000 ETB3.870,17000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Etiyopya Birri
1 MUR2,58387 ETB
5 MUR12,91935 ETB
10 MUR25,83870 ETB
20 MUR51,67740 ETB
50 MUR129,19350 ETB
100 MUR258,38700 ETB
250 MUR645,96750 ETB
500 MUR1.291,93500 ETB
1000 MUR2.583,87000 ETB
2000 MUR5.167,74000 ETB
5000 MUR12.919,35000 ETB
10000 MUR25.838,70000 ETB