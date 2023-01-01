جنيه مصري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل EGP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٬١٨٢٫٤٩ uah

1.00000 EGP = 1.18249 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.48411.439391.663780.964118.213
1GBP1.1535411.22955102.0691.660381.919221.1121221.0093
1USD0.93820.813306183.01351.35041.560910.904517.087
1INR0.01130150.009797270.012046210.01626720.01880310.01089580.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / هريفنيا الأوكرانية
1 EGP1.18249 UAH
5 EGP5.91245 UAH
10 EGP11.82490 UAH
20 EGP23.64980 UAH
50 EGP59.12450 UAH
100 EGP118.24900 UAH
250 EGP295.62250 UAH
500 EGP591.24500 UAH
1000 EGP1182.49000 UAH
2000 EGP2364.98000 UAH
5000 EGP5912.45000 UAH
10000 EGP11824.90000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه مصري
1 UAH0.84567 EGP
5 UAH4.22835 EGP
10 UAH8.45671 EGP
20 UAH16.91342 EGP
50 UAH42.28355 EGP
100 UAH84.56710 EGP
250 UAH211.41775 EGP
500 UAH422.83550 EGP
1000 UAH845.67100 EGP
2000 UAH1691.34200 EGP
5000 UAH4228.35500 EGP
10000 UAH8456.71000 EGP