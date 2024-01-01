Египетские фунты в украинские гривны

Сконвертируйте EGP в UAH по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ₴0,8348 UAH

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к UAH

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

UAH
1 EGP в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,84440,8512
Низкий0,83460,8283
В среднем0,84120,8427
Изменение-1.09%0.78%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к UAH

За последние 30 дней максимальный курс EGP к UAH составил 0,8444, а минимальный — 0,8346. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8412. Изменение курса EGP к UAH в процентном соотношении составило -1.09.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к UAH составил 0,8512, а минимальный — 0,8283. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8427. Изменение курса EGP к UAH в процентном соотношении составило 0.78.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к UAH

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Украинская гривна
1 EGP0,83477 UAH
5 EGP4,17384 UAH
10 EGP8,34767 UAH
20 EGP16,69534 UAH
50 EGP41,73835 UAH
100 EGP83,47670 UAH
250 EGP208,69175 UAH
500 EGP417,38350 UAH
1000 EGP834,76700 UAH
2000 EGP1 669,53400 UAH
5000 EGP4 173,83500 UAH
10000 EGP8 347,67000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Египетский фунт
1 UAH1,19794 EGP
5 UAH5,98970 EGP
10 UAH11,97940 EGP
20 UAH23,95880 EGP
50 UAH59,89700 EGP
100 UAH119,79400 EGP
250 UAH299,48500 EGP
500 UAH598,97000 EGP
1000 UAH1 197,94000 EGP
2000 UAH2 395,88000 EGP
5000 UAH5 989,70000 EGP
10000 UAH11 979,40000 EGP