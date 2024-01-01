Mısır lirasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile EGP → UAH çevirin

1.000 egp
1.224,16 uah

1.00000 EGP = 1.22416 UAH

02:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539651.0726589.07471.453491.65520.9499618.344
1 GBP1.1710111.25605104.3051.702011.93821.1124121.4805
1 USD0.93230.796147183.04171.355051.543090.8856517.1016
1 INR0.01122650.009587310.012042110.01631770.01858210.01066510.20594

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Mısır lirasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Ukrayna Grivnası
1 EGP1.22416 UAH
5 EGP6.12080 UAH
10 EGP12.24160 UAH
20 EGP24.48320 UAH
50 EGP61.20800 UAH
100 EGP122.41600 UAH
250 EGP306.04000 UAH
500 EGP612.08000 UAH
1000 EGP1224.16000 UAH
2000 EGP2448.32000 UAH
5000 EGP6120.80000 UAH
10000 EGP12241.60000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Mısır Lirası
1 UAH0.81689 EGP
5 UAH4.08444 EGP
10 UAH8.16889 EGP
20 UAH16.33778 EGP
50 UAH40.84445 EGP
100 UAH81.68890 EGP
250 UAH204.22225 EGP
500 UAH408.44450 EGP
1000 UAH816.88900 EGP
2000 UAH1633.77800 EGP
5000 UAH4084.44500 EGP
10000 UAH8168.89000 EGP