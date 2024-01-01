bin Mısır lirasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile EGP → UAH çevirin

1,000E£ EGP = 0,8319₴ UAH

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 EGP → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,84410,8512
Düşük0,82750,8275
Ortalama0,83830,8427
Değişim-1.31%-1.02%
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1 EGP → UAH istatistikleri

EGP → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8441, en düşük 0,8275 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8383 oldu. EGP → UAH kurundaki değişiklik -1.31 değerindeydi.

EGP → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8512, en düşük 0,8275 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8427 oldu. EGP → UAH kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Ukrayna Grivnası
1 EGP0,83190 UAH
5 EGP4,15950 UAH
10 EGP8,31900 UAH
20 EGP16,63800 UAH
50 EGP41,59500 UAH
100 EGP83,19000 UAH
250 EGP207,97500 UAH
500 EGP415,95000 UAH
1000 EGP831,90000 UAH
2000 EGP1.663,80000 UAH
5000 EGP4.159,50000 UAH
10000 EGP8.319,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Mısır Lirası
1 UAH1,20207 EGP
5 UAH6,01035 EGP
10 UAH12,02070 EGP
20 UAH24,04140 EGP
50 UAH60,10350 EGP
100 UAH120,20700 EGP
250 UAH300,51750 EGP
500 UAH601,03500 EGP
1000 UAH1.202,07000 EGP
2000 UAH2.404,14000 EGP
5000 UAH6.010,35000 EGP
10000 UAH12.020,70000 EGP