جنيه مصري إلى دينار تونسي

تحويل EGP إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٠٠٫٨٣٩ tnd

1.00000 EGP = 0.10084 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 10:28 UTC
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EGP إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.48411.439391.663780.964118.213
1GBP1.1535411.22955102.0691.660381.919221.1121221.0093
1USD0.93820.813306183.01351.35041.560910.904517.087
1INR0.01130150.009797270.012046210.01626720.01880310.01089580.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Tunisian Dinar
1 EGP0.10084 TND
5 EGP0.50419 TND
10 EGP1.00839 TND
20 EGP2.01678 TND
50 EGP5.04195 TND
100 EGP10.08390 TND
250 EGP25.20975 TND
500 EGP50.41950 TND
1000 EGP100.83900 TND
2000 EGP201.67800 TND
5000 EGP504.19500 TND
10000 EGP1008.39000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / جنيه مصري
1 TND9.91679 EGP
5 TND49.58395 EGP
10 TND99.16790 EGP
20 TND198.33580 EGP
50 TND495.83950 EGP
100 TND991.67900 EGP
250 TND2479.19750 EGP
500 TND4958.39500 EGP
1000 TND9916.79000 EGP
2000 TND19833.58000 EGP
5000 TND49583.95000 EGP
10000 TND99167.90000 EGP