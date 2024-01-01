Mısır lirasından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile EGP → TND çevirin

1.000 egp
101,592 tnd

1.00000 EGP = 0.10159 TND

02:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853961.0726589.08091.453491.65520.94996518.3438
1 GBP1.1710211.2561104.3161.702081.938281.1124221.4811
1 USD0.93230.796115183.04751.355051.543090.8856517.1014
1 INR0.01122580.009586260.012041310.01631660.01858080.01066440.205923

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Tunus Dinarı
1 EGP0.10159 TND
5 EGP0.50796 TND
10 EGP1.01592 TND
20 EGP2.03184 TND
50 EGP5.07960 TND
100 EGP10.15920 TND
250 EGP25.39800 TND
500 EGP50.79600 TND
1000 EGP101.59200 TND
2000 EGP203.18400 TND
5000 EGP507.96000 TND
10000 EGP1015.92000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Mısır Lirası
1 TND9.84326 EGP
5 TND49.21630 EGP
10 TND98.43260 EGP
20 TND196.86520 EGP
50 TND492.16300 EGP
100 TND984.32600 EGP
250 TND2460.81500 EGP
500 TND4921.63000 EGP
1000 TND9843.26000 EGP
2000 TND19686.52000 EGP
5000 TND49216.30000 EGP
10000 TND98432.60000 EGP